Garbajosa: kutsume ka edaspidi Euroliiga mängijad koondisesse

Teatavasti otsustas FIBA muuta koondisemängude struktuuri ning edaspidi peetakse mänge klubihooaja sisse planeeritud "akendes". Probleem on aga selles, et ei NBA ega Euroliiga oma kalendris selleks ajaks pausi ei tee ning eeldatavasti jäävad paljude tippkoondiste põhimehed seega valikmängudelt eemale.

Endine tippmängija Garbajosa kinnitas, et kui NBA-st on raske paariks valikmänguks mehi kohale tuua, siis Euroliiga mängijad kavatsetakse siiski ka edaspidi koondisesse kutsuda.

"Meie eesmärk on koondisesse nimetada hetke parimad mängijad. See tähendab, et kutsume ka Euroliiga mehed. Euroliiga on kinnitanud, et nad mängudes pausi ei tee, kuid samas on antud mõista, et mängijad võivad omal vabal tahtel koondisesse ikkagi minna. Meie eesmärk on seista ikkagi Hispaania koondise huvide eest," selgitas Garbajosa oma seisukohta.

"Ma loodan, et me saame Hispaania spordikomisjoni poolt toetuse ja nad vajadusel kinnitavad mängijate õigust rahvuskoondisega liituda. Meie eesmärk ei ole ju mängijatele halba teha, vastupidi. Spordiseadused on selles küsimuses meie poolel ja loodan, et ka komisjon kaitseb meie seisukohta selles väga ebamugavas olukorras," lisas NBA kogemusega Garbajosa.

Garbajosa sõnul on klubisarjad väga olulised, kuid kõige ülim on ikkagi koondistemängud ning telereitingud kinnitavad tema sõnu.

"Me peame kvalifitseeruma 2019. aasta MM-ile, sest sealt kaudu pääseb 2020. aasta Tokyo olümpiale. Kui me ei saa piletit MM-ile, siis on Hispaania korvpall suure probleemi ees," avaldas Garbajosa ka oma hirmud.

"FIBA kinnitas oma uue süsteemi ja mängudekalendri enne kui Euroliiga oma kalendrit laiendas. Kumb siis kummale kaikaid kodarasse loopis? Spordiseaduste järgi on mängijal õigus kutse korral koondist esindama minna," võttis Garbajosa FIBA poolse seisukoha.

"FIBA koos oma õnnestumiste ja eksimustega üritab edendada korvpalli kogu maailmas. Pole mõeldav, et väike grupp klubisid, kes muidugi on ala seisukohast väga olulised, hakkaksid oma tahtmist kogu ülejäänud Hispaania, Euroopa ja maailma korvpallile peale suruma. Ei saa olla nii, et mõned klubid positsioneerivad ennast FIBA-st kõrgemale. Ülemaailmsed küsimused ei saa olla madalamad mõne väiksema grupi majanduslikust eesmärgist. See poleks lihtsalt loogiline," võttis hispaanlane oma mõtted kokku.