Alma Linnasprindi Tallinna etapil võidutsesid Andrejeva ja Karm

Alma Linnasprindi 11. hooaja lõpetab 4. oktoobril Tartu Raekoja platsis toimuv võistlus, mis on heaks võimaluseks tulla tutvuma orienteerumisega tuttavas ja turvalises keskkonnas, kus igaüks saab hakkama. Kogu info tulevase võistluse kohta on kättesaadav võistluse kodulehel www.linnasprint.ee.

