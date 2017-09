Saksamaa vehklemisliidu juht avaldas Eesti naiskonna edu saladuse

Juulis võõrustas just Claudia Bokeli juhitav Saksamaa vehklemisliit Leipzigis maailmameistrivõistlusi ja siis ajaloolised kuldmedalid teeninud Eesti naiskond pidas raskeima matši just Saksamaaga, saades veerandfinaali taktikamängus ühetorkelise 12:11 võidu.

"Meie naiskonna taktika seekord ei toiminud," ütles Bokel ETV spordisaatele. "Ma loodan, et mõnel järgmisel korral töötab ka Saksamaa naiskonna taktika, kuid Eesti võib oma naiskonna üle olla väga uhke. Tulla maailmameistriks võistkonnaga on priima. Tean ka osasid Eesti epeenaisi, vehklesin kunagi nende vastu ja nendega polnud alati lihtne. Neil on üsna hea ja samas ka raske vehklemisstiil, mis on ühtlasi nende edu väikseks saladuseks."

2001. aastal epees maailmameistriks tulnud, individuaalselt ka Euroopa meistrikulla võitnud ja kokku 15 tiitlivõistluste medalit, sealhulgas naiskondliku olümpiahõbeda teeninud Bokeli sõnul on vehklemises riikide geograafia oluliselt kasvanud ja konkurents tihenenud. Endine tipp valiti mullu sügisel Saksamaal ala presidendiks, sest Rio olümpial jäid sakslased suure üllatusena vehklemises medalita. Eesti, kus ala harrastajaid 500 ringis, on Bokeli hinnangul teinud vaid epeele keskendudes hea valiku.

"Meil on rohkem kui 25 000 vehklejat Saksamaal ja ma tahaks, et neid oleks veel rohkem," sõnas Bokel. "Eestis on vehklejaid vähem. Me tegeleme samas kõikide aladega. Nii espadroni, epee kui floretiga ja keskendume neile kõigile. Loodame samm-sammult, et oleme Tokyo olümpial palju edukamad kui olime Brasiilias. Arvan, et viimastel aastatel kaotasime sihi. Olen alaliidu president olnud vaid ühe aasta ja palju asju teinud, kuid palju on veel teha. Loodan, et pakume endiselt hea väljakutse Eesti naiskonnale."