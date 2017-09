Olümpia ohus? Kelly Sildaru ei võta pika karjääri nimel riske

Täna läbiviidud uuringute tulemusel selgus, et freestyle-suusatajal Kelly Sildarul on vasaku põlve ristatisideme vigastus.

Eesti suusaliidu lumelaua ja freestyle-suusatamise alakomitee esimehe Kalle Pallingu sõnul selgub lähinädalatel, millal Sildaru tagasi lumele pääseb ja kas olümpiamängud jäävad vahele. Palling lisas, et täpsem pilt avaneb siis, kui on konsulteeritud spetsialistidega, sest ravitaktikaid on mitmeid. Iga variandi puhul on omad plussid ja miinused, mida nüüd tulebki kaaluda.

"Minu jaoks on kõige olulisem täielik paranemine tagamaks pikk sportlaskarjäär," ütles Sildaru ise. "Vigastused on vältimatu osa spordist, nendega tuleb lihtsalt tegeleda ja paratamatult silmitsi seista. Kõikide armsaks saanud partnerite ja fännide toel saame kõigest üle."