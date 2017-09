Hälvin enda saatuslikust vigastusest: kedagi ei saa süüdistada

Pärast tippsportlase karjääri lõpetamist on Hälvin treeninud Revali uisukooli õpilasi. "Mind kutsuti sinna ja nüüd olengi kuu aega seal trenne andnud," sõnas Hälvin rahulolevalt. "Loodan noortele anda seda, mida olen ise kogenud. Alguses on tähtis sporti nautida ja asja südamega võtta. Režiim tuleb hiljem."

Tänane Eesti Päevaleht kirjutab, et Hälvini karjäärile sai saatuslikuks suvel Prantsusmaal toimunud laager, kus eestlannat treenis väheste kogemustega venelane. Hälvin sellega ei nõustu. "Olin üllatunud, et kedagi selles olukorras süüdistati," imestas Hälvin. "Kellegi suunas ei saa näpuga näidata, sest mind vaevas vigastus juba varem."

