Klopp: mul on sellistest väravatest kõrini

"Teine pall nurgalöögi järel ja siis audivise - mul on ausalt öeldes sellistest väravatest kõrini. See on uskumatu," jätkas sakslane. "Tuleb jääda lõpuni keskendunuks, nad skoorisid liiga lihtsalt."

Inglismaa jalgpalliklubi Liverpooli peatreener Jürgen Klopp rääkis pärast Leicester Citylt saadud 0:2 kaotust, et avapoolaeg oli hea, aga teisel kolmveerandtunnil lasti sisse sellised väravad, millest ta on juba tüdinud.

