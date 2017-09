Jalgpalliliidu infojuht: mängu poleks saanud hiljem pidada

"Maardu United andis loobumiskaotusest teada täna kell 14.35, põhjenduseks see, et ei saanud võistkonda kokku," kommenteeris Uiboleht Soccernet.ee -le. "Selle eest on automaatne juhendist tulenev rahatrahv 300 eurot. Loomulikult olid nii mängu teenindavatel kohtunikel, korraldajatel kui ka otseülekande tootjatel juba plaanid tehtud - kes juba teel mängupaika, kes veel mitte."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel