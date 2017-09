Eesti võrkpallikoondise peatreener asub tööle Venemaal

Mullu Venemaa superliigas neljanda koha pälvinud Belogorie on alustanud tänavust hooaega kahe võiduga. Kõigepealt saadi 3:1 jagu Nižnievartovski Jugra-Samotlorist ning seejärel 3:0 Novõi Urengoi Fakelist, kellel mõlemal on turniiritabelis vaid kaotused.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel