Mardna: Sildaru põlvevigastus on tõsine

“Põlvevigastus on tõsine. Täpset infot jagab suusaliit ja/või sportlane ise ning tema vanemad,“ sõnas Mardna Delfile ja lisas, et esialgu lepitigi kokku ainult antud lühikese kommentaari andmises.

Eile Uus-Meremaalt Eestisse saabunud freestyle-suusataja Kelly Sildaru käis täna koos emaga Tallinnas arstidele oma vigastatud põlve näitamas. Tehtud magnetuuringu järel tunnistas ülevaatuse teinud Mihkel Mardna, et põlvevigastus on tõsine.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel