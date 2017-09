Benzema pikendas Realiga lepingut

Aeg-ajalt Reali fännide kriitikatule alla sattunud Benzema palk väidetavalt tõuseb ja ta hakkab teenima nädalas 160 000 eurot. Muidu oleks 29-aastase prantslase leping lõppenud järgmise hooaja järel, aga nüüd jääb ta klubisse kuni 33. eluaastani. Lisaks määrati Benzemale ühe miljardi euro suurune väljaostuklausel, vahendab Soccernet.ee.

Benzemad on seostatud ka Arsenali ja PSG-ga, kuid ründaja on ise välja öelnud, et ta ei soovi sealt kuhugi minna. "Kui sa oled ründaja, kes saab stabiilselt mänguaega, siis pole mõtet kuhugi mujale vaadata. Eriti Madridi Realist," on ta lausunud.