Varik-Daiders said viimasel MM-etapil kümnenda koha

Varik ja Daiders lõpetasid mõlemad võistlussõidud kümnendana ning kümnenda koha (22 punkti) said nad ka etapi kokkuvõttes. "Nagu Hollandis ikka, oli rada korralik liivaauk. Alustasime laupäeval kindla peale ja rahulikult, kuigi üsna alguses olime koos kahe teise ekipaažiga korraks katuse peal. Aga õnneks kõik terved, finišis 10. koht," rääkis Varik.

Pühapäevaks oli ekipaaž oludega kohanenud, hommikul trennis saadi seitsmes aeg. "Mõlemas stardis sattusime meie ees/kõrval toimuvasse rüsinasse. Mõned mehed katuse peal, me jäime küll püsti, aga kaotasime kohti," ütles Varik. Esimeses sõidus tuldi ühtlase rütmiga, ka teine sõit oli sarnane, kuigi keset sõitu võitles Varik kaks ringi oma lahtitulnud kaelakaitsmega. "Pidime kaks kohta vahepeal tagasi andma," rääkis Varik. "Lõpuks sain kaitsme kätte ja raja äärde visata. Siis võtsime kaotatud kohad tagasi, finišilipu saime jälle kümnendana, päev kokku samuti kümnes."

Markelos olid võistlemas ka Markus Normak ja Karl-Albert Kasesalu ning ka neil õnnestus punktikoht ära tuua. Avasõidus said nad 18. ning teises sõidus 22. koha. Etapi kokkuvõttes said nad kolme punktiga 23. koha. Etapivõidu võtsid maksimaalse 50 punktiga hollandlased Willemsen ja Bax.

Hooaja kokkuvõttes teenisid Varik ja Miil/Daiders 142 punkti ja see andis 15. koha. Normak ja Kasesalu tulid 30 punktiga 27. kohale. Maailmameistriks tulid 562 punktiga Bax ja Musset.

Hooaega hindab Varik kokkuvõttes keeruliseks. "Võib-olla võtsime liiga palju uuendusi hooaja alguses ette, oleks võinud rahulikumalt võtta," kommenteeris ta. "Lisaks Maareku vigastus, uue korvipoisi otsingud ja palju muud."

Hooaja alguses võetud eemärk olla MM-sarja esikümnes paraku ei täitunud. "Saime sellega hakkama mitmel etapil, aga MM-i eripära on see, et lisaks kiirusele peab olema ka stabiilsus. Selle eeldus omakorda on kogu meeskonna, tehnika ja iga väiksemagi detaili tase. Enesekriitiliselt peame tunnistama, et meie meeskond tervikuna peab veel arenema, et olla stabiilselt TOP 10," nentis Varik.

Samas tõi Varik positiivse arengu näitajana välja, et hooaja viimastel etappidel lõpetati kõik stardid ja täideti võetud eesmärk olla esikümnes.