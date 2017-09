Eriolümpia Euroopa president tuleb Eesti visiidile

Eriolümpia on maailma suurim spordiorganisatsioon intellektipuudega inimestele, kuhu kuulub 4,4 miljonit sportlast 177 riigist. Eriolümpia on ühtlasi ka ülemaailmne sotsiaalne liikumine, mille eesmärgiks on aidata ühiskonnal teadvustada intellektipuudega inimeste võimekust ja väärikust. Eestis juhib eriolümpia tegevust EO Eesti Ühendus.

"See on meie organisatsioonile erakordne sündmus, nii kõrged juhid ei ole meil seni külas käinud," ütles eriolümpia Eesti Ühenduse juhatuse esimees Urmas Paju.

