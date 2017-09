Varrak: soovitan FIBA-l järgmisel hooajal kvalifikatsioon teisiti lahendada

"See mäng algas hästi ja lõppes hästi. Vahepeal olime tõsistes raskustes," ütles Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak ERR-ile. "Meeldis 24 resultatiivset söötu, aga ei meeldinud 17 pallikaotust. Pallikaotused on meid kummitanud juba teist aastat järjest."

Korduskohtumine tuleb pidada juba neljapäeval Tallinnas. Teises ringis ootab selle paari võitjat Ungari meeskond Szekesfehervari Alba."Iga mäng on erinev. See on üsna ebamugav sats, kõik pikad on võimelised viskama ja lõpuks meile tõi edu üldse lühikese koosseisuga mängimine. Homme me kindlasti ei saa niimoodi 40 minutit mängida. Peame valvsad olema," arutles Varrak. "Nad tõmbasid mängu üsna laiali ja kuna kõik viis meest on kolmese joone tagant väga ohtlikud, on üsna ebamugav seda kaitset üles seada. Aga kindlasti teeme juba õhtul väikesed korrektuurid."

"Meil tekkis ebakindlus just kaitses. Tavapärane kaitse nende vastu väga hästi ei toimi," jätkas Varrak. "Arvan, et see võistkond võtab nii mõnegi magusa võidu sel hooajal tänu oma kolmestele. Tõesti ebamugav vastane. Aga samas, neil on ka miinuseid. Peame vältima rumalaid pallikaotusi."

Varrak avaldas taas pahameelt, et mänguplaan on niimoodi tehtud, et kahe kohtumise vahele jääb vaid üks päev. "Olen FIBA peale natuke pahane. Väga kõvasti ei julge kritiseerida, pärast saan trahvi ka, aga minu arvates see süsteem on üsna jabur. Niimoodi mängitakse päevaste vahedega, pikad vahemaad läbida. Oleks võinud siis vähemalt kaks päeva olla vahel," lausus Varrak. "Mõlemad satsid öösel paar tundi magasid ja tulime siia sama lennuga, see ei ole kõige meeldivam. Aga seisud on kõigi jaoks võrdsed. Mina soovitaks FIBA-l järgmine hooaeg see kvalifikatsioon kuidagi teistmoodi ära lahendada. Kas turniirina või kuidagi. Ungarlased ei tea siiamaani, kuhu nad sõitma peavad. Aga las ta olla, kõigil on võrdsed võimalused."