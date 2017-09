Vähidiagnoosi saanud NHL-i täht loodab siiski mängida

Jäähokiliigas NHL New Jersey Devilsi ridadesse kuuluval Brian Boyle’il diagnoositi luuüdivähk, kuid meeskonna arsti sõnul peaks see olema ravitav.

Boyle on mõnda aega pidanud treeningutest eemal olema, kuid ta avaldas lootust, et saab peagi taas hokit mängida. "Meil on hea rünnakuplaan paigas ja nüüd ootan, et saaksin jälle jääle," vahendab AP Boyle’i sõnu. "Ma ei tea, millal see juhtub, aga ise sihin 7. oktoobrit."

Vähk avastati Devilsi laagri alguses, kui kõikidele mängijatele tehti vereanalüüs. Boyle’i sõnul tunneb ta end väsinult, aga pidas selle süüdlaseks elumuutust – maikuus sünnitas tema abikaasa Lauren tütre.

32-aastane Boyle liitus Devilsiga juulikuus, eelmisel hooajal mängis ta nii Tampa Bay Lightningu kui Toronto Maple Leafsi ridades.

Boyle ütles, et kui uskuda meeskonna arsti Michael Farberi ja teiste ekspertide sõnu, peaks ta saama jätkata normaalset elu. "Praegu on kõik hästi. Arvestades, mis võinuks juhtuda ja mis seis on praegu, läks kõik hästi," arutles ta.

Farber lisas, et praegu oodatakse kõikide analüüside tulemusi ja kui need on paigas, saab täpsema raviplaani paika panna ning siis on võimalik rääkida ka sellest, millal võiks Boyle jääle naasta.

Boyle on NHL-is jääl käinud 624 mängus, visanud 93 väravat ja andnud 76 söötu. Varasemalt on ta veel mänginud ka Los Angeles Kingsis ja New York Rangersis. Devilsiga sõlmis ta kaheaastase lepingu.