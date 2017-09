Haigena mänginud Kontaveit: enesetunne on väga halb

Kontaveit tunnistas vahetult mängu järel Eesti Päevalehele ja Delfile, et mängis täna haigena. "Mul on äärmiselt paha olla. Terve öö oli juba halb. Läksin täna lihtsalt mängima, et endale võimalus anda," sõnas eestlanna läbi pisarate. "Ma ei teagi, mis mind vaevab. Enesetunne on väga halb. Jõudu ja energiat pole, pea käib ringi."

"Tänase mängu kohta ei oskagi midagi öelda. Ma ei teagi, kas vastane mängis hästi, ju mängis," lisas ta.

Kontaveit avaldas lootust, et saab kiiresti terveks, et osaleda kahel järgmisel Hiina turniiril.