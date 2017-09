Inter kaotas sel hooajal esimest korda punkte

Bologna asus kohtumist 32. minutil Simone Verdi väravast juhtima, 77. minutil realiseeris Mauro Icardi penalti ja viigistas seisu.

Rohkem väravaid ei nähtud. Hooaja esimesed neli mängu võitnud Interile oli see esimene mäng, kus punkte kaotati.

Liigatabelis on Inter 13 punktiga liider, järgnevad mängu vähem pidanud Napoli ja Juventus, kel on mõlemal 12 punkti, neljandal kohal on Lazio, kes on nelja mänguga kogunud 10 punkti.