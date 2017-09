Rannajalgpalli koondise peatreener: liivahall aitaks mängijad välismaale

Itaalias peetud Euroliiga B-divisjoni superfinaalturniiril alistas Eesti Bulgaaria, Rumeenia ja Kreeka, kuid otsustavas finaalis vannuti 2:4 alla Türgile.

"Kui jällegi analüüsida ilma emotsioonita, siis kokkuvõttes võib vist öelda, et Türgi vähemalt esimese kahe kolmandiku põhjal seda võitu vääris," ütles koondise peatreener Rando Rand ETV-le. "Õigustatud tulemus, väike pettumus. Proovime siis järgmine aasta uuesti."

A-divisjoni pääs pole aga ulmeline unistus - eriti kui Tallinnasse kerkiks liivahall. "Hakkame siin hambaid näitama kindlasti ka sellistele A-divisjoni keskmikele ja võib-olla ka tippudele. Usun, et ka peale seda, kui meil see liivahall on, läheb paar aastat mööda ja meie mängijad mängivad ka välisliigades."

Põhjamaine Eesti võib uhkust tunda, et võistleb tuntud rannariikidega nagu võrdne võrdsega. "Oleme ju üks väike riik. Rannajalgpalliga tegelevad ühed ja samad inimesed. Iga aasta tuleb juurde," ütles Rand.

"Selline sõpruskond ja väga hea tiimivaim on meid siiamaani aidanud. Kui vaadata selle tulemuse peale, siis ma usun, et sai ikkagi maksimaalne võimalik välja pigistatud sellest meeskonnast ja valikust, mis meil täna üldse olemas on."