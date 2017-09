Rios raskelt viga saanud hollandlanna tuli temposõidu maailmameistriks

"See on tõeliselt ilus ka ilma kukkumiseta Rios, mis teeb muidugi loo väga eriliseks," tunnistas värske maailmameister. "Tegelikult ei suuda ma seda endiselt uskuda. Sel hooajal üllatan iseennastki, milleks olen suuteline. Ma ei arvanud kunagi, et võin tulla temposõidu maailmameistriks."

