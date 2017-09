Gert Kullamäe asub sel hooajal TLÜ/Kalevit abistama

Tänaseks on selge, et mõnevõrra üllatuslikult asub ta abistama TLÜ/Kalevi meeskonda. "Ei oska öelda, kas ma mängudel päriselt pingil ka hakkan istuma, aga oleme kokku leppinud, et kui Raidol (Roos - peatreener) on vaja, siis lähen talle appi," rääkis Kullamäe, kes viibib hetkel Saksamaal, kus ta poega Kristianit tuleva hooaja eel toetab, kirjutab Õhtuleht.

"Mingit lepingut meil veel pole," lisas ta. "Aga oleme n-ö mees mehe vahel kokku leppinud, et vajadusel aitan."