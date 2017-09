Zidane pikendas Realiga lepingut

"Leping on juba uuendatud, aga see ei tähenda midagi," lausus Zidane teisipäeval. "Ma hoolin vaid igapäevasest tööst ega vaata kaugemale - see on keeruline."

Zidane nimetati Reali peatreeneriks mullu jaanuaris ning pärast seda on meeskond võitnud kaks korda järjest Meistrite liiga, korra Hispaania liiga, kaks korda UEFA superkarika ja korra ka FIFA klubide MM-i.

Tänavu on alustatud liigat pisut ebakindlalt, sest nelja esimese mänguga on kahe võidu kõrval saadud ka kaks viiki. Peakonkurent Barcelona jätkab aga täiseduga.