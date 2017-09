Goran Dragic tõmbas koondisekarjäärile joone alla

Kohaliku telekanalile Pro Plus teatel oli EM-finaalmäng Serbia vastu riigi kõigi aegade vaadatuim spordiülekanne. Lisaks saadi lohutust 2009. aasta EM-i poolfinaali eest, kus lisaajal tuli just Serbiale alla vanduda.

"Ma olen saavutanud seda, mida soovisin ja arvan, et sel hetkel on õige lõpetada," lausus neljapäeval üle Atlandi ookeani tagasi USA-sse lendav Dragic, keda koos meeskonnaga tervitas Ljubljanas 20 000 inimest.

