Temposõidu juunioride maailmameistriks krooniti Thomas Pidcock

78 startija hulgas 60. rajale läinud Pidcock juhtis juba esimeses vaheajapunktis 3,6 km läbimise järel lähima jälitaja ees kolme sekundiga. "Teadsin, et esikolmikusse jõudmine on võimalik, kuid ma ei uskunud, et tõusen liidriks kohe alguses ja hoian edu lõpuni," lausus Pidcock, vahendab Rattauudised.ee.

18-aastane Pidcock on väga mitmekülgne rattur – juunioride arvestuses on ta valitsev Suurbritannia, Euroopa ja maailmameister cyclo-crossis. Eesti meesjuuniore stardinimekirjas polnud.

Täna õhtul selgub maailmameister naiste eliidi 21,1 km eraldistardis.