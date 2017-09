Kergejõustikuliit: Jõhvi rahvajooksu autasustamisel juhtunu on kahetsusväärne

Võttes arvesse sportlase vabandust teeb Eesti Kergejõustikuliidu juhatus sportlase koduklubile ettepaneku sportlase ja tema treeneriga üle rääkida sportliku käitumise ja ausa mängu põhimõtted. Juhatus usub, et Andi Noot on oma veast aru saanud ning midagi sarnast tulevikus aset ei leia."

Eesti Kergejõustikuliidu juhatus nendib, et autasustamisel juhtunu on kahetsusväärne, taunides igasugust ebasportlikku käitumist nii võistlustel, nendega seotud tseremooniatel kui ka väljaspool võistlusi.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel