Korvpalli rahvaliiga alustab teist hooaega

Turniiri eesmärgiks on parimate võistkondade väljaselgitamine, korvpalli jätkusuutlikkuse tagamine Eestis ning spordiala üldine populariseerimine.

Mängima on oodatud kuni 12-liikmelised vabalt komplekteeritud võistkonnad. Väljakul on korraga 5 liiget. Võistkonda ei või kuuluda mängijad, kes on viimasel kahel hooajal (2015/2016 ja 2016/2017) osalenud ja käesoleval hooajal osalevad Eesti Meistriliigas ega Saku I Liigas ja viimasel hooajal (2016/2017) Saku II Liigas. Võistkonda ei või kuuluda Eesti Korvpalliliidu egiidi all toimuvate noortevõistlustel osalejad.

NB! Tegemist on rangelt amatöörsportlastele mõeldud üritusega.

Etappide toimumisajad on järgmised:

28.10.2017, Eesti Maaülikooli Spordihoone, algusaeg 10.00

18.11.2017, Rakvere Spordihall, algusaeg 10.00

09.12.2017, Paikuse Spordihall, algusaeg 10.00

27.01.2018, Jüri Spordihoone, algusaeg 10.00

03.03.2017, TTÜ Spordihoone (finaaletapp), Tallinn, algusaeg 10.00