TÄNA | Jalgpalli karikavõistlustel selguvad esimesed veerandfinalistid

Esimeses kaheksandikfinaalis sõidab tänavu kevadel esmakordselt karika võitnud FCI Tallinn külla II liigas pallivale Läänemaa JK-le. Kohtumine Haapsalu linnastaadionil algab kell 17, mängust teeb otseülekande jalgpall.ee portaal.

„FCI Tallinna võõrustamine on suur au ning oleme väga põnevil. Peame mängima kaitses organiseeritult ning lootma, et meil tekib kontrarünnaku võimalusi. Möödunud kahe hooaja mängud Premium Liiga võistkondade (Pärnu Linnameeskond ja Tartu JK Tammeka) vastu on näidanud, et nende tekitamine on võimalik," Läänemaa JK treener Aavo Tomingas.

„Olen põnevil mängima valitseva Eesti meistri vastu. Kindlasti tuleb raske mäng nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Kaotada ei ole midagi ja lähme andma endast parimat," lisas mängija Kristo Enn.

„Meelestame end karikamänguks tõsiselt, tahtega võita. Võit annab meile võimaluse järgmisel aastal võidelda karika eest ja säilitada tiitlit,“ lausus FCI Tallinna abitreener Sergei Bragin.

„Kavatseme anda endast treeneri juhiseid täites maksimumi ja püüame näidata head mängu,“ lisas ründaja Eduard Golovljov.

Mängu kohtunik on Jagnar Jakobson, keda abistavad Sander Jürjens ja Kristo Värva. Sissepääs kohtumisele on tasuta.

Päeva teises mängus võõrustab Premium liigas esikohta hoidev Tallinna FC Flora aste madalamal pallivat FC Elvat. Mäng algab A. Le Coq Arenal kell 18.

„Graafik on tihe mõlema meeskonna jaoks, aga usun, et koduväljak aitab meid ja mängime nii, et väärime järgmisse ringi jõudmist,“ sõnas FC Flora abitreener Jürgen Henn.

„Tuleb huvitav mäng. Me üritame näidata head mängu ja samuti tahame rõõmustada oma pealtvaatajaid. Mäng hakkab teisipäeval kell 18:00, kutsume kõiki meile kaasa elama,“ lisas ründaja Erik Sorga.

„Mängijatele lisamotivatsiooni selleks mänguks ei ole vaja. Enamus mängijatele on see emaskordne võimalus mängida rahvusstaadionil. Püüame rõhuda enda tugevustele ja olla väärilised vastased FC Florale ning pakkuda häid emotsioone enda fännidele,“ ütles Elva meeskonna juhendaja Veiko Haan.

„Järjekordne karikamäng nädala keskel ja jälle pealinnas. Kui juba sinna minek, siis ehk sõidan trammiga lennujaama ka. Saaks kaks kärbest ühe hoobiga. Loodetavasti näen võimalikult vähe mõisaid, sõõrikuid ja muud sedalaadset. Mäng ise tuleb raske. Vinge on mängida Eesti koondise koduplatsil ja otseloomulikult anname endast kõik,“ lisas mängija Karl Bussov.

Mängu kohtunik on Toomas Nõmmiste, keda abistavad Erkko Liiv ja Raul Ojassaar. Neljas kohtunik on Kirill Andreev. Piletid on müügil Piletilevis ja lisaks müügil kohapeal tund enne algust. Täispilet 5 eurot, sooduspilet õpilastele, üliõpilastele ja Facebookis osalejatele 3 eurot (nimekiri läheb lukku 16.30). Tasuta sissepääs pensionäridele ja kuni 12-aastastele lastele (k.a). Floras treenivale lapsele ja tema pereliikmetele on klubikaardi alusel sissepääs samuti tasuta.

Homme toimub karikavõistlustel viis kaheksandikfinaali, millest neli jõuavad huvilisteni otsepildi vahendusel. Tallinna Televisioon näitab kell 18 Hiiu staadionil algavat matši Nõmme Kalju FC – Paide Linnameeskond III vahel. Jalgpall.ee teeb kolm otseülekannet, kui näidatakse Viljandi JK Tulevik – Maardu United, Tallinna FC Levadia – Kohtla-Järve JK Järve (mõlemad 17.00) ning Rumori Calcio Tallinn - FC Kuressaare (kell 20.00) mänge. Lisaks toimub homme veel üks kohtumine, kui kell 20.30 algavas mängus võõrustab Põhja-Tallinna JK Volta Esiliigas mängivat Tallinna FC Flora U21 võistkonda.

Viimane kaheksandikfinaal toimub järgmisel nädalal, kui 27. septembril kell 19 kõlab avavile JK Narva Trans – Rakvere JK Tarvas mängus. Kohtumisest teeb otseülekande jalgpall.ee. Tegu on selle kalendriaasta viimase karikamänguga – veerandfinaalidega tehakse algust kevadel.