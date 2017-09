Kalev/Cramol oli selgelt parem visketabavus: kahesed 62,5% vs 52,6%, kolmesed 44% vs 26,9%, vabavisked 77,8% vs 75,0%. Samuti võideti ründelaud (36:29) ja tehti enam resultatiivseid sööte (24:18). Küll aga kaotasid külalised lausa 17 korda palli, Karpoš Sokol vaid kaheksa.

