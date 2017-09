Neiu saabus ajakirjanike ette omal jalal, kuid vasaku jala ümber oli spetsiaalne tugi. Pikk lennureis tema sõnul jalale suuremaid probleeme ei tekitanud ning enesetunne on isegi parem kui vahetult pärast vigastust.

"Trikk, mida tegin, ei õnnestunud päris nii nagu ma plaanisin. Maandusin pisut risti, kukkusin ja väänasin põlve. Valus oli kohe, kuid see läks üle ja pärast seda pole valus olnud ja saan normaalselt kõndida," rääkis Sildaru pressikonverentsil.

Sildaru kinnitas, et pikk lennureis ta jalale halvasti ei mõjunud ning põlv valutama ei hakanud. Paistetus on tema sõnul isegi alla läinud. "Nüüd lähen arsti juurde, tehakse uuringud ja eks siis näis, mis tegelikult viga on."

"Kuna ma veel ei tea, mis mu põlvel tegelikult viga on, siis ma ei oska öelda, kui raske see vigastus on. Senistest vigastustest on rangluumurd kõige tõsisem olnud," sõnas noor tippsportlane.

Lõpetuseks kinnitas Sildaru, et tavaelu pole põlv seganud: "Päris ühel jalal hüppama ma pole hakanud, kuid kõndimist see pole seganud."

Koos Sildaruga laua taga istunud Eesti Suusaliidu lumelaua ja freestyle-suusatamise alakomitee esimees Kalle Palling kinnitas, et kõiki asjaolusid arvesse võttes otsustati neiu tuua kodumaa arstide hoole alla ning lennujaamast lähebki ta kohe arsti vastuvõtule.

Palling lubas, et kohe, kui arstid on diagnoosi pannud, siis edastatakse see info ka avalikkusele.