Rannajalgpallurite peatreener: 14. koht Euroopas näitab meie taset

Koondis oli Terracinas järjepanu üle kolmest vastasest, kui alistati 4:2 Bulgaaria, 5:2 Rumeenia ja 2:1 Kreeka. Finaalis saadi turniiri ainus kaotus, kui Türgile jäädi alla 2:4. See oli Eestile juba teiseks kaotuseks B-divisjoni finaalis viimaste aastate jooksul – mäletatavasti pidi Eesti finaalis kaotusevalu tundma ka kaks aastat tagasi Pärnus.

„Kokkuvõttes võib öelda, et olen pigem pettunud, sest kui finaalis oleks olnud rohkem õnnestumisi, siis mängiksime järgmisel aastal A-divisjonis. Aga sellest hoolimata olime tublid, sest alistasime Kreeka, kes mängis mullu A-divisjonis. Kuigi Bulgaaria ega ka Rumeenia pole ka lihtsad vastased, siis just võit Kreeka üle andis väga hea emotsiooni,“ sõnas koondise peatreener Rando Rand pressiteate vahendusel.

Koondise juhendaja sõnul jäädi finaalis Türgile alla teenitult. „Võitsime mängu kolmanda kolmandiku 2:0 ning mängupilt näitas, et oleksime võinud nendega võidelda küll, aga kahju, et saime mängu sisse alles viimasel kolmandikul. Esimesed kaks kuulusid aga kindlalt Türgile, nii et võitu nad väärisid.“

Peatreeneri sõnul kuulub Eesti Euroopa rannajalgpallis vähemalt 14 parema sekka. „Ma arvan, et meie hetkepositsioon peegeldab meie ettevalmistust, treenitust ja kohalikku liigataset. Kuulume B-divisjoni teravasse tippu mitte ainult tänavuse turniiri põhjal, vaid seda näitab ka lähiajalugu. Võib-olla saaksime hakkama ka A-divisjoni tagumiste meeskondadega, aga seda on raske kindlalt väita, kuna oleme nendega vähe mänginud. Vaid kvalifikatsiooniturniiridel saame nendega kokku puutuda. Ma usun küll, et võime end lugeda piiripealseks meeskonnaks, kes võib heal päeva Euroopa kaheksa parema sekka kuuluda. Selleks, et tugevate vastu hästi mängida, peame juurde panema nii individuaalselt kui ka meeskondlikult – kõik asju saab teha paremini, sellisel tasemel on tähtsal kohal pisiasjad.“

Tuleviku osas on peatreener optimistlik. „Kui liivahall Tallinnasse tuleb, siis annab see kindlasti kõva arenguhüppe, sest treeningvõimalused paranevad tohutult.“ Kui mullu käis koondis üle nädala Nõos harjutamas, siis tulevikus saab juba pealinnas mängida talvel liiva peal ja esmakordselt Eestis täismõõtmetel väljakul. „Lisaks avatakse sel talvel Teras Beach siserand, kus saab pallitunnetust alles hoida footvolley abil.“

Nüüd ootab mitmeid koondislasi ees puhkus, kuid mitmed vahetavad rannaliiva saalipõranda vastu. „Osad mängivad futsali, aga ka need, kes ei mängi, kindlasti püssi nurka ei viska. Võtame korraks hingetõmbepausi ja hakkame seejärel taas end liigutama. Äkki on võimalus taas aprillikuus laagrisse minna, sest tänavune hooaeg näitas, et see andis meestele väga suure motivatsioonitõuke. Püüame teha samu asju, aga kus vähegi võimalik, tahame juurde panna!“ ütles Rand lõpetuseks.