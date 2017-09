Klopp: hetkel olen mängijatega rahul, kuid vaatame, mis jaanauris saab

Liverpooli jalgpallimeeskonna peatreener Jürgen Klopp kinnitas, et tal on kasutada piisav koosseis, et võidelda nii Inglismaa liigas kui ka Meistrite liigas. Samas ei välistanud sakslane, et jaanuaris minnakse mängijateturule tugevdust hankima.

Klopp jäi hooaja alguses ilma küll Southamptoni keskkaitsjast Virgil van Dijk'ist, kuid tõi meeskonda Mohammad Salah', Dominic Solanke'i, Andrew Robertsoni ja Alex Oxlade-Chamberlaini.

Enne liigakarikasarja mängu Leicester City vastu sõnas Klopp ajakirjanikele, et ta on "praegusel hetkel" rahul mängijatega, kes tal kasutada on.

"Tänase seisuga jah, olen rahul. Eks näeme, mis jaanuaris saab," vahendas Klopi sõnu Liverpooli ametlik koduleht. "Usun, et meeskond on piisav, et mängida erinevates liigades ja jõuda võimalikult kaugele. Selline meil plaan hetkel on."

Palju kriitikat on saanud Liverpooli kaitseliin, kuhu kuulub ka Eesti koondislane Ragnar Klavan. Viie liigamänguga on Liverpool lubanud endale lüüa üheksa väravat, sealhulgas on valus 0:5 kaotus Manchester City'le.