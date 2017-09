Ebaõnnesõdur Aabramsit jäi MM-tiitlist lahutama üks ring

Aabramsi sõnul on Po jõel sõitmine loterii ning selline õnnetus oleks võinud juhtuda kellega iganes. Maailmameistriks krooniti Austria võidusõitja Attila Havas, kes saavutas etapivõidu. Hõbemedal läks Jungile ja pronks Aabramsile. Viimati saavutati eestlase poolt selle paadiklassi MM-il medal aastal 2008, kui Uku Aaslav-Kaasik võitis samuti pronksi. Viiendat aastat klassi F-500 sõitnud Aabramsile oli see karjääri parim tulemus.

