Spordiga lõpparve teinud Teesaar: olin liiga passiivne

"Ma andsin endast parima. Tulemusteta ma Euroopa tipule ma lähedale ei saanud. Oma vahenditega pingutasin nii nagu suutsin. Unistused olid suuremad, kuid jään rahule sellega, et sain nii palju erinevaid alasid teha ja tean, et andsin endast parima töö kõrvalt treenides ja võisteldes," ütles Teesaar, kes oleks tahtnud võimaluste korral laias ilmas ja tugevamate konkurentidega harjutada.

ETV sarjast 10 Olümpiastarti välja kasvanud Teesaar tegeles kergejõustikuga 20 aastat. Kettaheites on Teesaare isiklik rekord 53.53 ja kuulitõukes 16.02. Kettaheites on ta Eesti kõigi aegade edetabelis seitsmendal ning kuulitõukes kuuendal kohal. Seitsmevõistluses kogus Teesaar oma parimana 5407 punkti.

16 meetrit kuuli tõuganud ning 53 ja pool meetrit ketast heitnud Teesaar tegeles heidetega, sest need alad lihtsalt meeldisid talle. "Loodus on andnud mulle pikad käed ning heitealad olid minu jaoks põnevad," lisas Teesaar.

"Viimasel aastal jõudsin trenni kaks-kolm korda nädalas. Trennis suutsin mõned head heited teha, kuid sellest jäi väheseks," ütles Teesaar ETV spordisaatele. "Kuna laps läks esimesse klassi, siis vajab ta tähelepanu, mida tahan talle anda ja nii leidsin, et spordiga on kõik."

