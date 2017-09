Rattakoondise treener: MM-ile me medaleid tooma ei lähe

"Kangert taastub Itaalia velotuuril saadud vigastusest ja Taaramäel pole praegu head minekut," ütles Eesti koondise treener Rene Mandri ETV spordisaatele. "Rein jääb vormi otsima, ega lähe Norrasse ennast lõhkuma."

Eeloleval pühapäeval stardivad meeste grupisõidus Mihkel Räim, Alo Jakin ja Aksel Nõmmela. Kolme ratturiga on Eesti esindatud ka reedel juunioride ja laupäeval U-23 vanuseklassi grupisõidus.

"Meil on noor koondis. Räim ja Nõmmela on äsja U-23 klassist välja kasvanud," sõnas Mandri. "Räim on häid sõite teinud ning MM-i rada on klassikutele sobiv. Kuigi 276 km võib noortele liiast olla, näitas Nõmmela EM-il, et üllatused on võimalikud. Kõigis kolmes klassis võib midagi tulla, kuid selge on see, et medaleid me tooma ei lähe. Koht esikümne piirimail oleks heaks saavutuseks."