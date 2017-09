Patraili uus roll Hannoveris: nüüd mängin rohkem rünnakul

Arvestades seda, et eelmisel hooajal jäädi 18 meeskonna konkurentsis 11. kohale, on nii tugev hooaja algus ka meeskonnale endale olnud positiivseks üllatuseks. Tõenäoliselt on edu suurim põhjus suvine treenerite vahetus, kui Kopenhaageni KIF Koldingist juhendajaks toodi hispaanlane Antonio Carlos Ortega.

"Mullu meil kõige paremini ei läinud, kuid suvel tulid uued treenerid ja lisandusid mõned mängijad ning meeskond on nüüd tahtmist täis," ütles Patrail Vikerraadiole. "Hooaja avavõit Flensburgi üle andis meile kindlust ning tiimi sisekliima on hea. Siiski on hooaeg alles alguses ja kuigi Euroopasse oleks tore pääseda, ei tahaks sellest rääkida. Võtame mängu korraga ning täpsematest sihtidest saab juttu teha talvel."

Pühapäevases võidumängus Magdeburgi vastu viskas 29-aastane Patrail ühe värava ja tegi eeltöö veel kuuele. Kokku on ta tänavu jaganud juba 14 väravasöötu, millega on liigas selles kategoorias esikümnes.

"Kui mullu mängisin rohkem kaitses, siis nüüd peamiselt rünnakul," sõnas Patrail. "Uued treenerid on juurutanud Hispaania stiili, kus rünnakul tehakse rohkem koostööd joontega ning viljeletakse aktiivset kaitset. Mulle aga koostöö joontega on alati sobinud ning kui vaja, siis söödan ikka neile või äärtele. Palju oleneb aga ka konkreetsetest mängudest ja näiteks eelmises kohtumises istusin teise poolaja pingil."