Atletico plaanib kauaoodatud rekordostu ikkagi ära teha

Costa saaks edukate läbirääkimiste puhul juba 2018. aasta jaanuaris Atletico eest pallima asuda. Nüüdseks on ründaja 98 päeva järjest igasuguse mängupraktikata ja see arv võib jõuda aasta lõpuks koguni 200 peale.

Hispaania meedia teatel on jalgpalliklubi Madridi Atletico hiljemalt talvise üleminekuakna sees valmis Londoni Chelseale maksma koguni 65 miljonit eurot, et tuua Diego Costa enda ridadesse tagasi.

