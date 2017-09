2018. aasta Itaalia velotuur tuleb ajalooline

Avaetapp, 10,1 km pikkune eraldistart peetakse reedel, 4. mail Jeruusalemma vanalinnas. Kahel järgneval päeval toimuvad ja sprinteritele sobivad grupisõidud lõppevad Tel Avivis ja Eilatis, vahendas Rattauudised.ee.

167 km pikkune 2. etapp kulgeb marsruudil Haifa-Tel Aviv ja 3. etapp (226 km) Be’er Sheva-Eilat, läbides ka Negevi kõrbe. See on esimene kord, kui Giro stardib väljaspool Euroopat. Alates 2010. aastast on Giro igal teisel aastal alanud väljaspool Itaaliat: starti on võõrustanud Amsterdam, Herning, Belfast ja Utrecht.

Suure tõenäosusega ootab rattureid pärast kolmandat etappi esimene puhkepäev. Giro jätkub tõenäoliselt Itaalia lõunaosas Sitsiilias. Praeguseks pole teada, kui palju läheb Giro stardi toomine Iisraelile maksma, kuid kindel on see, et tegemist saab olema Lähis-Ida riigi suurima turvaoperatsiooniga.

Ilmselt saab Mihkel Räime koduklubi Israel Cycling Academy Girole vabapääsme.