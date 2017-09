Jaanimaa viskas seitse väravat, Patrail on sööduandjate tabelis esikümnes

Soome kõrgliigas viskasid kolm eestlast pooled oma koduklubi väravatest kui Siuntio IF alistas Pargas IF-i 28:22. Mängu parimaks valitud Ott Varik ja Sten Maasalu said kirja 6 ning Taavi Tibar 2 tabamust. Valdar Noodla viskas kaks väravat Dickeni kasuks kui Helsingi-derbis kaotati 32:33 HIFK-le.

Jaanimaa oli eelmise nelja Bundesliga-kohtumisega kirja saanud ainult kaks väravat. "Eks mänguaja lisandumisega tuleb ka õnnestumisi rohkem. Üldiselt oleme hooaega hästi alustanud, kui avamäng välja arvata. Olen ise rahul ja tervis on korras, nii et hetkel on kõik positiivne," lisas Jaanimaa.

Saksamaa Bundesligas jätkub eestlaste klubide kaksikjuhtimine. TSV Hannover-Burgdorf on täisedu, viie võiduga kindel liider. MT Melsungen asub teisel tabeliastmel 7 silmaga, kuigi kolmandat kohta hoidval Berliini Füchsel on 6 punkti, aga kaks mängu vähem peetud ehk samuti täisedu.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel