Itaalia meedia: vigastatud Venele otsitakse Reggio Emilias asendajat

Hetkel pole küll veel selge, kas Vene jalaluus on mikromõra või vaevab teda põletik. Selgus peaks saabuma lähipäevadel, kui eestlase jalale tehakse täpsem uuring. Portaal Sportando kirjutab, et kui Vene vigastus osutub tõsiseks, sõlmitakse lühiajaline leping prantslase Landing Sanega, kes on juba liitunud meeskonna treeningutega.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel