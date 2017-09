Jõhvis skandaali kistud Mukunga: ma ei näinud tekkinud olukorras probleemi

Keenia jooksumees suhtus intsindenti rahulikult. "Tal olid auhinnad käes ja seetõttu võis tal olla raske minuga kätt suruda," ütles Keenia jooksja "Ringvaatele". "Ta ei pruukinud mind näha ja pärast võistlust on sportlased väsinud. Mina ei näinud tekkinud olukorras probleemi."

Eestis koos Tiidrek Nurmega treeniv Mukunga lisas, et tunneb ennast siin turvaliselt. "Mul on Eesti hea olla ja olen õnnelik," lausus Mukunga. "Kui mingi probleem tekib, siis Tiidrek kaitseb mind."

"Ringvaate" stuudios käinud Nurme kinnitas, et Eestis suhtutakse Mukungasse positiivselt. "Keegi pole teda rünnanud," alustas Nurme. "Ta on saanud kingitusi ning paljud soovivad koos temaga pilti teha. Kuna ta on tumeda nahavärviga, siis mõnikord tahetakse teda katsuda ja pead silitada. Tema elu on Eestis turvalisem kui minul Keenias."

Nurme sõnul peaksid sportlased õppima kaotusvalu taluma. "Minu meelest ei suutnud Noot kaotust alla neelata," arutles Nurme. "Andi pole rassist, ta oli lihtsalt pettunud. Sportlane peaks kaotusvaluga paremini toime tulema."

Mitmeid kordi Keenias treenimas käinud Nurme teab miks aafriklased Eestis võistelda tahavad. "200-eurone kinkekaart on Mukunga jaoks oluline," ei varjanud Nurme. "See summa on Keenias kolme kuu palk."