Andi Noot selgitab, miks ta Mukunga kätt ei surunud

«Asi kukkus tõepoolest halvasti välja ja tahan Ibrahim Mukunga ees vabandada, et tema käesurumise pakkumist vastu ei võtnud. Olin jooksu lõppedes sedavõrd pettunud, sest mind viimasel paaril aastal vaevanud hingamiskramp lõi taas välja,» selgitas Noot eksklusiivselt Postimehele.

«Kinnitan südamest, et minu reaktsioon ei olnud mitte kuidagi seotud ei Mukunga nahavärvi, tema isiku või faktiga, et ma talle jooksus alla jäin. Möönan, et lisaks pettumusele oma tervises, häiris mind üks kaudselt keenialasega seotud detail, kuid see on Eesti spordi siseasi ja ma ei taha seda avalikult lahkama hakata.»