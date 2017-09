Endurohooaeg jätkus katsumusterohke etapiga Kohtla-Nõmmel

Veteranid 50+ suutis põhjanaabritest konkurentide eest võidu koju jätta Andrus Allikvee (Aave Spordiklubi) olles parim mõlemal päeval. Teine ja kolmas olid Pekka Sointula ja Mika Vuori. Kõik etapid võitnud Allikvee juhib ka kokkuvõttes 160 punktiga. Sointula on 103 punktiga teine ja kolmas on Jari Mutikainen 88 silmaga.

Juunioride arvestuses on sel aastal mõjuvõim põhjanaabrite käes. Sel hooajal on Kosti Kirjavainen (RedMoto Racing) võitnud kõik võistlused, kus osalenud ning nii ka Kohtla-Nõmmel. Teine oli Reio Timmi (Sõmerpalu MK) ja kolmas Tino Nuuttinen. Punktitabelit juhib samuti Kirjavainen (120 p), teine on Nuuttinen (116 p) ja kolmas Timmi (101 p).

Jõuvahekorrad tunduvad paigas olevat ka E-3 klassis. Mõlemad päevad lõpetas Rannar Uusna järel teisena Elary Talu (Sõmerpalu MK), kaotust üle minuti. Kolmas oli etapi kokkuvõttes Toomas Triisa (RedMoto Racing), kuid esimesel päeval kogunes kaotust Talule üle minuti, siis pühapäeval vaid kümme sekundit. Uusnal on punktitabelis maksimumpunktid, ehk 160. Teine on Triisa (128 p) ja kolmas Kohtla-Nõmmel neljandaks jäänud Priit Palatu (90 p).

Kahe päeva punktiarvestuse kokkuvõttes teenisid Sõmerpalu motoklubi esindajad E-1 klassis kaksikvõidu. Aigar Leokile järgnes mõlemas päeval teisena lõpetanud Veiko Rääts. Kolmas oli lätlane Gints Filipsons, kes edestas teise päeva parema tulemuse tõttu temaga võrdselt punkte kogunud Andre Parki. Leok juhib ka meistrisarja arvestuses, sest on võitnud kõik neli toimunud etappi ja kogunud 160 punkti. Teine on 130 punktiga Rääts ja kolmas 86 punktiga Mikael Miettinen.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel