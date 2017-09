Soomer teenis Portugali MM-etapilt ühe punkti

Vigastuse tõttu kolm esimest etappi vahele jätnud Sofuoglu on võitnud viis sõitu ning olnud korra teine. Türklane, kellel on koos 145 punkti, edestab teisel kohal olevat prantslast Lucas Mahias'd (Yamaha) nelja silmaga. Soomer on 24 punktiga 16. positsioonil.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel