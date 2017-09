Eesti jalgpallurid välismaal: Mets aitas NAC Breda võidule

Breda võistkonna ja Metsa jaoks oli tegu ka tänavuse liigahooaja esimese võiduga. Mets oli küll varasemates kaotusmängudes ja ühes viigimängus sekkunud vahetusest, kuid nüüd sai koondislane kirja 90 minutit. Viie vooruga on NAC-il kirjas neli punkti ning 18 meeskonna konkurentsis tõusti 15. positsioonile.

Ragnar Klavani koduklubi Liverpool tegi läinud nädalal kaks viiki. Nädala keskel lõppes Meistrite liiga matš Sevillaga 2:2, kui Klavan jälgis kohtumist varumeestepingilt. Eesti koondise kapten viibis aga väljakul 90 minutit, kui nädalavahetus tegi Liverpool Inglismaa Premier League’is 1:1 viigi Burnleyga.

Inglismaal oli möödunud nädalal 180 minutit väljakul Mattias Käit, kes aitas Fulham U-23 meeskonnal teenida tabelisse kolm punkti. Kuigi esmaspäeval jäädi võõral väljakul Reading U-23 võistkonnale 1:2 alla, siis reedel oldi koduväljakul West Bromwich Albioni eakaaslastest üle 3:0.

Poola kõrgliigas oli õnnetu nädal Konstantin Vassiljevi ja Gliwice Piasti jaoks. Esmaspäeval võõrustati Gdanski Lechiat, kellele jäädi alla 1:2. Vassiljev sekkus mängu teiseks poolajaks, mil seis oli 1:1. Külaliste võiduvärav sündis 87. minutil.

Nädalavahetusel mängis Vassiljev 90 minutit, kuid ei suutnud Piasti päästa 0:2 kaotusest võõrsil Krakowi Wisla vastu. Tabelis on meeskond kaheksa punktiga 16 võistkonna konkurentsis 14. kohal.

Edu ei saatnud ka Ken Kallaste ega Sergei Zenjovi koduklubisid. Kallaste ja Korona kaotasid võõrsil Poznani Lechile, Zenjov ja Krakowi Cracovica tunnistasid sama tulemusega Varssavi Legia paremust. Kallaste tegi kaasa kogu kohtumise, Zenjov pääses väljakule mängu 76. minutil. Tabelis on Korona 11 punktiga kümnes, Cracovia asub Piasti järel tabelis 15. kohal kuue punktiga.

Norra kõrgliigas on eestlaste klubid hõivanud tabelis 16 võistkonna konkurentsis kohad 12-14. Neist kõrgemal, 12. kohal, on Enar Jäägeri leivaisa Vålerenga, kes jäi viimati koondise kaitsja abita 0:3 alla Rosenborgile. 23 punktiga on 13. tabelireal Nikita Baranovi koduklubi Kristansund, kes tegi nädalavahetusel võõrsil väravateta viigi Lillestrømiga, kui Baranov mängis 90 minutit. Taijo Teniste koduklubi Sogndal jäi eestlaste abita viimati 0:1 alla Haugesundil. Sarnaselt Kristiansundiga on meeskond teeninud 23 punkti. Norra tugevuselt kolmandas liigas jäi Aleksandr Dmitrijevi koduklubi Hønefoss 0:2 alla Framile. Tabelis on Hønefoss 14 meeskonna seas üheksandal kohal.

Soome kõrgliigas teenisid läinud nädalal kuus punkti nii Mihkel Aksalu kui ka Andreas Vaikla koduklubid. Aksalu ja Seinäjoki JK olid esmalt üle Marko Meeritsa ja Markus Jürgensoni koduklubist VPS-ist 2:1 ning nädalavahetusel alistati võõrsil 3:0 Rovaniemi Palloseura. Vaikla ja Mariehamn olid teisipäeval 2:1 paremad Turu Interist, eile alistati 3:2 Sergei Mošnikovi ja Marek Kaljumäe koduklubi PS Kemi. Väärt punktilisa said ka Ats Purje ja Kupio Palloseura, kes viigistasid võõrsil 1:1 Henri Anier ja Lahtiga, laupäeval oli KuPS 3:1 parem VPS-ist. Hindrek Ojamaa ja Jyväskylä JK tegid võõrsil 1:1 viigi HIFK-ga.

Tabelit juhib HJK, kelle edu KuPS-i ees on 27 mängu järel lausa 18-punktiline. Kuid Purje ja KuPS võivad oma teisest kohast ilma jääda juba täna õhtul, kui vooru lõpetab Turu Inter – Lahti kohtumine. Anier ja Lahti on kolmandana KuPS-ist kõigest punkti kaugusel. Sarnaselt Lahtiga on 42 punkti teeninud neljanda Ilves, kellele järgnevad kolm eestlaste klubi – SJK on viies (41 punkti), Mariehamn kuues (40) ja VPS seitsmes (34). 30 punktiga on kümnes PS Kemi, JJK on 19 punktiga viimane.

Ilja Antonov mängis 90 minutit, kui Velenje Rudar alistas Sloveenia kõrgliigas võõrsil 2:1 NK Triglavi. Tabelis tõusis Rudar neljandaks. Läti karikavõistluste veerandfinaalis oli täpne Kevin Kauber, kuid Jelgava jäi penaltiseerias alla Bogdan Vaštšuki koduklubile Riiale. Jelgava jäi võõral väljakul 0:2 kaotusseisu, kuid Kauberi värav 43. minutil tõi Jelgava mängu tagasi. 74. minutil suudeti seis ka viigistada ning rohkem väravaid ei löödud. Skonto staadionil mänginud kodumeeskond suutis koha poolfinaalis tagada penaltiseeria toel. Tšehhi kõrgliigas tegi Bohemians 1905 võõrsil väravateta viigi Teplicega. Siim Luts Bohemiansi koosseisu ei kuulunud. Tabelis on tema meeskond 16 võistkonna konkurentsis kaheksas.