Tartu Ülikooli võrkpallinaiskond osales kontrollturniiril Jelgavas

Nädalavahetuse eesmärk oli anda mänguaega kõigile, kuid samas proovida ära, kuidas üks või teine koosseis töötab, vahendab volley.ee klubi kodulehekülge.

Esimesel päeval tuli vastu võtta 1:3 kaotus Zeltaleja naiskonnalt, kuid 3:0 alistati Jelgava. Teisel päeval võeti võõrustajate üle 2:1 võit, kuid taaskord jäädi 0:3 alla Zeltaleja naiskonnale. Kokkuvõttes sai möödunud hooaja Eesti meistrisarja hõbemedalist kontrollturniiril tubli teise koha ning kaela saadi hõbemedalid.

Peatreener Andrei Ojamets jäi nähtuga üldjoontes rahule. Ta sõnas, et nähtus oli pigem positiivset ning nii mõnigi suutis oma südi mänguga teda üllatada. Kokkuvõtvalt ütles ta, et kui eelmine aasta samal ajal ning sarnase mängupildi eest, oleks ta ilmselt hinnanud sooritust hindega "4+", siis nüüd peab panema "4-", sest tüdrukud ise on oma mängu ja tahtega näidanud, milleks nad suutelised on.

Järgmisena näeb naiskonda mängimas juba kodupubliku ees, kui saabuval nädalavahetusel võõrustatakse Tartu Ülikooli spordihoones RSU, Jelgava ja TLÜ naiskondi.

Naiste Balti liiga uus hooaeg stardib 7. oktoobril.