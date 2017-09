Süüd tunnistanud Rooney ei saa järgmised kaks aastat autorooli istuda

31-aastane Rooney jäi kaheks järgmiseks aastaks sõiduõiguseta ning ühtlasi peab ta järgmise 12 kuu jooksul tegema 100 tundi ühiskondlikult kasulikku palgata tööd.

Rooney advokaadi sõnul väljendas mees "siirast kahetsust, et tegi kohutava vea", samuti tõdes Rooney, et vedas alt nii iseennast, oma perekonda kui oma fänne.

Rooney has pleaded guilty to drink-driving; his lawyer says he "wishes to express his genuine remorse for...a terrible mistake"

Rooney lawyer says his client has written letter to judge "expressing his regret & how he recognises he's let down himself, family & fans"