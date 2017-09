Tanel Leok lõpetas motokrossi MM-hooaja 15. kohal

MXGP klassi teises sõidus tegi Leok hooaja ühe parima sõidu. Ta sai korraliku stardi ja avaringilt tulles oli eestlane viieteistkümnes. Porisel rajal tundis Leok ennast hästi ja sõidu lõpuks suutis ta kümnendale kohale tõusta. Viimastel ringidel tõrjus Tanel edukalt Simpsoni ja Nagli üritused. Esikoha peale pidasid maha vägeva duelli Anstie ja Herlings. Enamuse sõidust juhtis Anstie ning pärast Herlingsi kukkumist näis, et sõit on tehtud. Herlings võttis seejärel aga üles väga kõva hoo ning mõne ringiga püüdis ta Anstie kinni ja sai temast ka mööda. Vimased ringid püüdis omakorda Anstie Herlingsist mööduda ning mehed sõitsid mitu korda omavahel kokku. Herlings siiski pääses ja sai sõiduvõidu Anstie ees. Kolmandana tuli finišisse Gajser.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel