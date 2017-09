VIDEO | Neymari ja Cavani jaoks ei jätkunud võidumängus piisavalt palle

"Ma ütlesin neile, et nad peavad selle probleemi omakeskis lahendama," sõnas PSG peatreener pärast PSG 2:0 võiduga lõppenud kohtumist. "Ma usun, et nad saavad sellega hakkama ja saavad koos standardolukordi lahendada. Kui ei, otsustan mina nende eest. Ma ei taha, et sellest saaks meie jaoks probleem."

Maailma kalleim jalgpallur Neymar on Prantsusmaa suurklubi Pariisi Saint-Germaini eest jõudnud väljakul käia vaid viies mängus, kuid juba on ta jäänud erimeelsusele tipuründaja Edinson Cavaniga.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel