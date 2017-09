Madridi Real kordas Pele-aegse Santose maailmarekordit

Borja Mayorali, Gareth Bale'i ning Sociedadi omavärava toel võidu saanud Real on nüüd löönud värava 73 järjestikuses kohtumises, huvitaval kombel sai seeria alguse eelmise aasta 30. aprillil samuti Sociedadi kodustaadionil Anoetal. Seeria jooksul on Real löönud 198 väravat, 49 tabamusega on hakkama saanud Cristiano Ronaldo, 21 on löönud Karim Benzema, 20 Alvaro Morata ning 14 Marco Asensio.

73 järjestikuses matšis suutis aastatel 1962-63 värava lüüa ka Brasiilia klubi Santos - kokku lõi Santos perioodi jooksul 245 väravat, millest 85 kanti legendaarse Pele nimele. Teel Santose rekordi kordamiseni ületas Real esmalt Barcelona poolt püstitatud Hispaania (värav 44 järjestikuses mängus) ning Müncehni Bayerni poolt püstitatud Euroopa (värav 61 järjestikuses mängus) rekordid.

Viimati jättis Real vastasmeeskonna võrgu sahisemata Meistrite liiga poolfinaalis Manchester City vastu, maailmarekordi ainuomanikuks võidakse saada juba kolmapäeval kodumängus Real Betisi vastu.

Teistes pühapäevastes La Liga kohtumistes alistas Villarreal võõrsil Alavesi 3:0, Sevilla võõrsil Girona 1:0 ning Las Palmas kodus Bilbao Athleticu 1:0.