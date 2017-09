Ligur sai rallikrossi Riia EM-etapil neljanda koha

Esimesel päeval toimunud kolmes eelsõidus oli Ligur heas hoos ning tulemuseks vastavalt 7., 3. ja 6. koht. Teisel päeval oli konkurentide tempo aga natuke vingem ning viimases eelsõidus Ligurile tulemuseks 12. koht. Sellest aga piisas juba poolfinaali 12 parema hulka pääsemiseks rohkem kui küll, sest tubli töö rajal kindlustas Ligurile eelsõitude kokkuvõttes 6. koha. Poolfinaalis jätkas eestlase käsi hästi mängimist ning kuigi võitjale Szabole kandadele astumisest jõudu ei jätkunud, oli tulemuseks tugev teine koht, mis tagas ka koha finaalis kuue parima hulgas. Finaalsõit kulges aga võrdlemisi rahulikult. Kohe stardile järgnenud esimestes kurvides selgitati jõuvahekorrad välja ning selliselt jätkati kõik kuus ringi kuni ruudulipu langemiseni.

"Tuleb igati rahul olla," sõnas Ligur pärast võistlust. "Stardist sain küll teisena väja, aga Leppihalme pääses järgnevas kurvis mööda – seespool oli auto kurvis ees ja mul lihtsalt polnud võimalik teda katma minna. Ei hakanud ka mõttetut kontakti tekitama ja meid mõlemaid seina ajama. Siit finaalist sai oma masinaga võetud maksimum. Suurte tiimide ja nende jõu vastu on raske saada. Tänan oma meeskonda ja muidugi fännes, kes kõik Riiga kohale tulid."

Liguriga samas, Super1600 klassis startisid ka Siim Saluri, Arvo Kask ja Andre Kurg. Saluri tegi eelvoorudes võrdlemisi häid sõite, kuid tehniline rike, mis ta kolmandast eelsõidust täielikult kõrvale jättis, nurjas ka lootuse pääseda poolfinaali – tulemuseks 21. koht. Kask näitas kõige kiiremat minekut teises eelsõidus, kus sai tulemuseks 11. aja. Siiski, vähene kogemustepagas ja ebaõnnestunud rehvivalik ühes ülimalt libedas eelsõidus andsid kokkuvõtteks 22. koha. Kurg, kes kogu esimese päeva maadles muuhulgas taas käigukastiprobleemidega, oma sõitu käima ei saanudki ning selliselt jäi kohaks lõpuprotokollis 23.

Riias toimunud etapi võitis Krisztian Szabo (Ungari), teiseks tuli Rokas Baciuska (Leedu) ning kolmandaks sõitis end Jussi-Petteri Leppihalme (Soome). FIA Euroopa meistrivõistluste üldarvestuses on Ligur enne viimast etappi Super1600 klassis 73 punktiga 7. kohal, Saluri 15 punktiga 18. kohal, Kask 34. kohal ja Kurg 38. kohal. Esikolmiku moodustavad Krisztian Szabo (117 punkti), Artis Baumanis (105 punkti) ja Jussi-Petteri Leppihalme (97 punkti).

Neljaveoliste masinate arvestuses Euro RX (Supercar) klassis oli tegemist aga hooaja viimase mõõduvõtuga ning lisaks etapivõitjatele tõmmati siin joon alla ka kogu hooaja pingerivile. Oma esimese täispika hooaja kaasa sõitnud Andri Õun hooaja finaaletapiks tehnilistest probleemidest üle ei saanudki ning oma esialgset eesmärki, jõuda etapil punktikohale, tuleb asuda püüdma järgmisel aastal. Õunale Riia etapilt tulemuseks 22. koht ja hooaja kokkuvõttes 36. koht.

"Tehnikaga oli nagu oli, aga lisaks sai siin tehtud ka paar sõiduviga, mille tõttu kahes eelsõidus masina rajale risti keerasin," tunnistas Õun. "On olnud päris tihe ja pingeline hooaeg – viis EM-etappi ja seitse EMV etappi on andnud tõsiselt töise kevad-suve, aga mul on hea meel, et suutsime vaatamata mõningastele tagasilöökidele kogu selle tralli ära teha. Tänan oma peret, meeskonda ja kõiki kaasaelajaid – meie pingutused on läinud asja ette ning märk on maas. Siit saab ainult edasi liikuda!"

Mart Tikkerbär läbis eelsõite küll iga ringiga aina tõusvas tempos, võttes parimas voorus 21. koha, kuid kõrgemasse konkurentsi pääsemiseks sellest ei piisanud ning võistluse kokkuvõttes sai kirja 26. koht. Vaid kahel etapil osalenud Tikkerbärile hooaja kokkuvõttes tulemuseks 37. koht. Riia etapi esikolmiku moodustasid Anton Marklund (Rootsi), Robin Larsson (Rootsi) ja Tamas-Pal Kiss (Ungari). Hooaja kokkuvõttes võitis Euro RX (Supercar) klassi Anton Marklund (129 punkti), teiseks tuli norrakas Thomas Bryntesson (102 punkti) ning kolmandaks sõitis end Tamas-Pal Kiss (90 punkti).

Eesti rallikrossisõitjatel ongi sel hooajal jäänud läbida veel vaid üks võistlus, milleks on 29. septembril algav EM-etapp Saksamaal, kus rajale lähevad Super1600 klassi esindajad Janno Ligur ja Siim Saluri.