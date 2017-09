Krampidega võidelnud Dragic: see oli muinasjutuline lõpp

"See oli muinasjutuline lõpp," tunnistas turniiri parimaks mängijaks valitud Goran Dragic pärast ajaloolist võitu. "Me alustasime treeninglaagrit eesmärgiga pääseda nelja parema sekka ja see oli ilmselt ka minu jaoks viimaseks võimaluseks, sest tõenäoliselt lõpetan turniiri järel koondisekarjääri. See viimane kuu on olnud uskumatu."

"Olin kogu teise poolaja hädas säärekrampidega, mis ei lubanud mul joosta, samuti sai vigastada Luka [Doncic]," tõdes Dragic. "Mul on aga hea meel olla osa sellisest suurepärasest meeskonnast - [Klemen] Prepelic, [Jaka] Blažic ja Anthony Randolph tõusid esile ja me võime enda üle olla äärmiselt uhked, et suutsime seda isegi pärast meid tabanud ebaõnne. Me saabume homme [täna] koju Euroopa meistritena ja ma loodan, et meid võtab vastu võimalikult palju inimesi."

CHAMPIONS!! Thank you sLOVEnija ????????????????????????❤️❤️ pic.twitter.com/MJHfS8VyDh — Luka Doncic (@luka7doncic) September 17, 2017

Aaaaaaaaaaaaa!!!! On top of Europe ???????? na vrhuuu Evrope! All this is normal people ???????? pic.twitter.com/8OEBUYtcZO — Jaka Blazic (@JakaBlazic) September 17, 2017