Aavo Põhjala: meie judo kuldajastu oli anomaalia

ETV spordisaates keskendus Kristjan Kalkun sel pühapäeval Eesti judo hetkeseisu kaardistamisele ning otsestuudios käis külas Eesti judoliidu president Aavo Põhjala. Kui viimasel paarikümnel aastal on Eesti judokad toonud 26 tiitlivõistluste medalit, siis viimasel viiel aastal on nendest tulnud vaid üks. On see taandareng?